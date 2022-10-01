اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أكتوبر 2022 03:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الصحة يتفقد تطوير مستشفى كوم أمبو المركزى.. ويوجه بسرعة إنهاء التجهيزات

السبت، 01 أكتوبر 2022 02:14 م
وزير الصحة يتفقد تطوير مستشفى كوم أمبو المركزى.. ويوجه بسرعة إنهاء التجهيزات وزير الصحة خلال الجولة
كتب ـ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، مشروع تطوير مستشفى كوم أمبو المركزي، وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز في أعمال التطوير، والتي بلغت نسبتها 97.7%.
 
تأتي زيارة وزير الصحة، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية الدورية بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الإنشاءات الجديدة والتطوير ورفع الكفاءة بالمنشآت الطبية الجاري تنفيذها، وتذليل العقبات التي تواجه سير العمل بالقطاع الصحي، وفقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
 
 وجه الوزير، بمراجعة كافة أعمال التشطيبات النهائية، واستكمال التجهيزات الطبية وغير الطبية، وفقا للجداول الزمنية، للبدء في العمل الفعلي في تقديم الخدمات للمواطنين، كما وجه الوزير بالتأكد من إجراء الصيانات الدورية لشبكات الكهرباء والصرف الصحي والمياه.
 
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي حول الهيكل الوظيفي للمستشفى، والذي تبلغ مساحته 9295 مترا مربعا، ويتكون من مبنى رئيسي بـ 4 طوابق، بطاقة استيعابية 129 سريرا، تشمل أسرة (عناية مركزة، إقامة داخلية، حضانات مبتسرين، غسيل كلوي، عيادات خارجية).
 
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام (قسطرة القلب، عناية قسطرة القلب، الولادة الطبيعية، المبتسرين، العمليات الجراحية، إقامة المرضى)، لافتا إلى أن المستشفى يقدم خدمات علاجية في تخصصات (باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أمراض جلدية، أنف وأذن وحنجرة، مبتسرين، جراحة الفم والأسنان، قلب وصدر، عناية مركزة، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي تنظيم أسرة، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، أشعة مقطعية).

الصحة

خالد عبد الغفار

مستشفى كوم امبو

المستشفيات



الموضوعات المتعلقة

وزير الصحة يتفقد عددا من الصروح الطبية بمحافظة أسوان.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 12:17 م

حلم اقترب تحقيقه.. تشغيل مستشفى صدر بسيون بالغربية لخدمة 3 محافظات.. الانتهاء من التجهيزات بـ108 أسرة.. وزارة الصحة وفرت الكوادر البشرية للمستشفى.. وتسد عجز أجهزة الأشعة وتجهيزات فى المعمل على أعلى مستوى.. صور

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 04:30 م

وزير الصحة يستقبل وزيرة العلوم بأوغندا لبحث التعاون فى دعم تطوير التصنيع الطبى

الخميس، 29 سبتمبر 2022 05:08 م

محافظ سوهاج ومساعد وزير الصحة يتفقدان أعمال تطوير المستشفى العام

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 06:39 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة