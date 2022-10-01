وزير الصحة يتفقد الوحدات الصحية المدرجة ضمن التأمين الصحى الشامل بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العديد من المستشفيات والوحدات الصحية بمراكز كوم أمبو ودراو وأسوان والتى سيشلمها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتضم إحلال وتجديد وإنشاء 112 وحدة صحية و11 مستشفي بتكلفة إجمالية تصل لحوالى 12.3 مليار جنيه شاملة التجهيزات والمعدات الطبية.

واستهلت الجولة التفقدية للوزير والمحافظ بمرافقة نائب المحافظ أحمد شعبان، والدكتور أحمد السبكى مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة ، والدكتور أنور أسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية ، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى ، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة بتفقد مشروع إنشاء مستشفى كوم أمبو المركزى على مرحلتين منها المبنى الجديد بنسبة تنفيذ 97 % ، ثم تطوير المبنى القديم لتصل طاقة المستشفى إلى 180 سرير فى مختلف الخدمات العلاجية ، بجانب 10 عيادات خارجية لتخدم أكثر من 416 ألف نسمه.

وبناء على طلب محافظ أسوان أعطى وزير الصحة توجيهاته للإسراع بتجهيز مستشفى حورس بإدفو بالمعدات والمستلزمات الطبية وغيرها تمهيداً لدخولها التشغيل التجريبى حيث تصل تكلفتها لأكثر من 600 مليون جنيه بطاقة 170 سرير، بجانب 8 عيادات خارجية و 6 غرف عمليات لتخدم نحو نصف مليون نسمه.

وعقب ذلك تفقد الدكتور خالد عبد الغفار واللواء أشرف عطية مشروع المبنى الجديد لمستشفى دراو المركزى بنسبة تنفيذ 79 % ، وبطاقة 137 سرير ، و 13 عيادة خارجية لتقدم خدماتها لأكثر من 132 ألف نسمة ، فيما تفقد خالد عبد الغفار وأشرف عطية مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة بطاقة 147 سرير ، وتقدم خدماتها العلاجية المتنوعة لحوالى 443 ألف نسمه.

وأعقبه تفقد عبد الغفار وعطية لمركز أورام أسوان بطاقة 48 سرير ، ثم تفقدا وزير الصحة ومحافظ أسوان مشروع إنشاء مستشفى الرمد بنسبة تنفيذ 97 % ، وبطاقة 12 سرير ، بجانب 13 عيادة خارجية ، وتابع الوزير والمحافظ جولتهما بتفقد مشروع إنشاء مستشفى المسلة للحميات بنسبة 98 % ، وبطاقة 102 سرير ، و 4 عيادات خارجية ويقدم خدماته العلاجية أيضاً لحوالى 443 ألف نسمة.

كما شملت جولة الدكتور خالد عبد الغفار ، واللواء أشرف عطية تفقد مراكز طب تنمية الأسرة والوحدات الصحية أمام عزبة حجاجى بمدينة كوم أمبو ، بالإضافة إلى قرى الجعافرة وأبو الريش قبلى والجوزيرة .



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(1)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(2)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(3)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(4)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(5)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(6)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(7)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(8)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(9)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(10)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(11)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(12)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(13)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(14)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(15)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(16)