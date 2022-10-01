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وزير التعليم يزور مدارس دمياط لمتابعة انطلاق العام الدراسى الجديد

السبت، 01 أكتوبر 2022 07:33 ص
وزير التعليم يزور مدارس دمياط لمتابعة انطلاق العام الدراسى الجديد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب ــ محمود طه حسين

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يزور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مدارس دمياط لمتابعة انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس، حيث من المقرر أن يتفقد الوزير سير الدراسة بعدد من مدارس المحافظة للتأكد من انضباط العام الدراسى الجديد والتزام المدارس بالتعليمات، فيما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة تحقيق الانضباط وتطبيق اليوم الرياضى بالتبادل، وأيضا تفعيل حصص المشاهدة داخل الفصول وتسليم الكتب الدراسية للطلاب وتحصيل المصروفات الدراسية ودعاة 3 أقساط.
 
وكانت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، يتضمن ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد: الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة، الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.
 
وأوضحت أن اختبار نهاية الفصل الدراسي: يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) ودرجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).
 
وأوضح أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.
 
 

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