وزير التعليم العالى يؤدى تحية العلم مع طلاب جامعة بنها الأهلية بالعبور.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، طلاب وطالبات جامعة بنها الأهلية بالعبور، تحية العلم فى أول أيام الدراسة بالعمل الجديد، كما تابع الأنشطة الفنية والطلابية، وذلك لبث روح الانتماء والوطنية فى نفوس الطلاب.

وحرص الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على مشاركة الطلاب بأول أيام العام الدراسى الجديد بجامعة بنها الأهلية بالعبور، وذلك فى إطار جولاته التفقدية لعدد من الجامعات بتفقد جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، فى إطار متابعة استعدادات الجامعات لبدء العام الدراسى الجديد 2022/2023 والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، يُرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور سليمان مصطفى المُشرف العام على جامعة بنها الأهلية، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية، وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، واطمأن على توفير كافة الوسائط التكنولوجية الحديثة؛ لتوفير بيئة تعليمية مُتميزة للطلاب.

وأجرى الوزير حديثًا مع عدد من طلاب الجامعة، وأكد خلال حديثه معهم أهمية استعدادهم لبدء مرحلة جديدة فى حياتهم الجامعية، وأن يستمروا فى الاطلاع على كل ما هو جديد، والاعتماد على البحث والفهم.

وأشاد الدكتور عاشور بالانتهاء من كافة الأعمال التنفيذية بمبانى الجامعة التى تم افتتاحها لبدء الدراسة بها، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لباقى مبانى الجامعة، قبل بدء العام الدراسى القادم، مع الالتزام بكافة معايير الجودة والسلامة والأمان لكافة المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية راقية للطلاب، مثمنًا الدعم الكبير الذى قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية لتُحاكى الجامعات الدولية المرموقة.

وأكد الوزير، أهمية تواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة؛ ضمانًا لحُسن سير وانتظام العملية التعليمية، مع التأكيد على تنظيم جولة تعريفية للطلاب بالبرامج الدراسية ونُظم الدراسة بها، لكى يتعرف الطلاب عليها.

وأوضح الوزير، أن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية؛ يرجع إلى الحاجة الضرورية للتوسع فى البرامج الجديدة، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل بعيدًا عن التخصصات التقليدية المعتادة، وكذلك إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعى يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا، فضلاً عن إتاحة فرص أكبر للبرامج الدراسية البينية بالجامعات الأهلية الجديدة، ومواكبة التطور المُعاصر فى برامج التعليم على المستوى الدولي، والمُساهمة فى تنمية المدن الجديدة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أن جامعة بنها الأهلية تقع بمدينة العبور وتُقام على مساحة 37 فدانًا، بتكلفة بلغت نحو 3 مليار جنيه، وتطرح الجامعة العديد من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسى 2022/2023، حيث تطرح كلية الهندسة برامج (هندسة التصنيع والمواد، هندسة الميكاترونيكس والأتمتة، هندسة نظم الاتصالات، الهندسة الطبية، هندسة البناء، الإسكان والتصميم للمجتمعات)، وكلية علوم الحاسب تقدم برامج (الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة، اللغويات الحاسوبية، علوم البيانات، تطوير البرامج والتطبيقات، الواقع الافتراضى والمعزز)، وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال تقدم برامج (إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، الإحصاء والتأمين، التسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية، الاقتصاد والتمويل الدولى، المحاسبة ومعلوماتية الأعمال)، وكلية الفنون البصرية والتصميم تقدم برامج (التصميم الداخلى والأثاث، فنون الميديا والإعلام، النحت والتشكيل المعمارى والترميم)، وكلية الطب تطرح (برنامج الطب البشري).

يذكر أن الدراسة بدأت فى 12 جامعة أهلية جديدة مُنبثقة عن الجامعات الحكومية، خلال العام الدراسى 2022/2023، وتشمل هذه الجامعات: (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادى الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بنى سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية)، وتُقدم تلك الجامعات العديد من البرامج الدراسية المُتميزة والحديثة التى تواكب احتياجات سوق العمل المُستقبلي.



وزير التعليم العالى مع الطلاب



وزير التعليم العالى يؤدى تحية العلم مع الطلاب



وزير التعليم العالى يؤدى تحية العلم مع طلاب جامعة بنها الأهلية بالعبور