وزير التربية والتعليم يناقش رسالة دكتوراه في جامعة دمياط

دمياط معتز الشربينى

استقبل اليوم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط الدكتور رضا حجازى وزير التربية و التعليم الفني، حيث اصطحب لمكتب رئيس الجامعة و جلسا معا في حوار أكاديمي حضره أعضاء لجنة المناقشة و الحكم و هم الدكتور رمضان عبد الحميد الطنطاوي أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المتفرغ ورئيس جامعة دمياط السابق و الدكتور السيد محمد السايح أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المتفرغ ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وشئون البيئة الأسبق بكلية التربية و الدكتور ة مرفت حامد محمد أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية .

كما حضر اللقاء الدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور الشحات سعد عتمان عميد كلية التربية والدكتور رضا مسعد وعدد من أساتذة التربية بالجامعة و علي عبد الرؤوف وكيلة وزارة التربية والتعليم بدمياط

ثم قام رئيس الجامعة بتسليم الوزير درع الجامعة توقيرا وتقديرا لجهود السابقة في وزارة التربية والتعليم و توجه رئيس الجامعة بصحبة اللجنة إلي نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حيث بدأت إجراءات المناقشة للباحثة هبه محمد بشير درويش تحت عنوان " تطوير منهج الأحياء على ضوء معاير العلوم للجيل القادم (ngss) لتنمية عادات العقل المنتج لدي طلاب المرحلة الثانوية.

وفى ختام المناقشة قامت اللجنة المشرفة بمنح الباحثة درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من كلية التربية جامعة دمياط