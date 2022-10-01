اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس دمياط.. ويشدد على أهمية مشروع القراءة

السبت، 01 أكتوبر 2022 11:41 ص
وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس دمياط.. ويشدد على أهمية مشروع القراءة زيارة وزير التربية والتعليم بدمياط
دمياط - فريق المحافظات

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استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط صباح اليوم، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، في زيارة مفاجئة لمحافظة دمياط، تضمنت تفقد مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية المطورة. 
 
تابع وزير التربية والتعليم عددا من الفصول، إضافة إلي إجراء تجارب قراءة لعدد من التلاميذ للتعرف على مهاراتهم في القراءة. 
 
وشدد وزير التربية والتعليم على أهمية الاهتمام بتنمية مهارات القراءة ومخارج الحروف، موضحا أهمية هذا الأمر في تشكيل معرفة التلاميذ فيما بعد.
 
وتفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي قبل أن يجتمع بمديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة برفقة محافظ دمياط ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لمناقشة خطة العمل التي سيتم اتباعها خلال العام الدراسي الجديد. 
 
 

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