اليوم السابع
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وزيرة الخارجية الألمانية تعلق على طلب أوكرانيا الانضمام إلى "الناتو"

السبت، 01 أكتوبر 2022 03:00 ص
وزيرة الخارجية الألمانية تعلق على طلب أوكرانيا الانضمام إلى "الناتو" تحالف الناتو - أرشيفية
وكالات

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علقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشكل منضبط على طلب أوكرانيا الانضمام إلى حلف "الناتو" بشكل عاجل، قائلة إن برلين تحاول منع دول أخرى من الانجرار إلى الأزمة.

وقال بيربوك: "نواصل دعم أوكرانيا حتى بالأسلحة الثقيلة، وضمان حقها في الدفاع عن النفس، لكننا نفعل كل ما هو ممكن حتى لا تنجذب دول أخرى وحلف شمال الأطلسي ككل إلى هذه الحرب".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، بعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف ستتقدم بطلب للانضمام إلى "الناتو" بشكل عاجل.


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حرب روسيا واوكرانيا

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موسكو



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