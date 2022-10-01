اليوم السابع
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وزيرة التضامن تشارك فى احتفالية مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:14 ص
وزيرة التضامن تشارك فى احتفالية مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات وزيرة التضامن تشارك في احتفالية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
كتب ـ مدحت وهبة

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شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في احتفالية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة مرور  60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وذلك بحضور  قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ولفيف من الشخصيات العامة.
 
وشهدت الاحتفالية تكريم قداسة البابا تواضروس  الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لوزيرة التضامن الاجتماعي تقديرًا لدورها الاجتماعي والتنموي.
 
وحرصت القباج علي تقديم التهنئة لقداسة البابا  تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، مؤكدة أن الكنيسة القبطية المصرية تعد من أقدم وأعرق كنائس العالم، ولها دور اجتماعى مهم، وتاريخ طويل ومشرف فى تحقيق العدالة الاجتماعية ، كما كانت ولاتزال خدمات الكنيسة الاجتماعية تستهدف غرس روح المحبة والتعاون والتراحم بين أبناء الشعب المصري، حيث تقوم الكنيسة بتقديم عدة برامج للمساعدات من بينها برنامج دعم ورعاية الفئات ممن تراها الكنيسة أولى بالرعاية.
 
جدير بالذكر، أن أسقفية الخدمات العامة كان أول أسقف لها الأنبا صموئيل عام 1962، وتشارك أسقفية الخدمات العامة  الدولة فى العديد من المبادرات ويأتى أبرزها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والعديد من المبادرات التنموية والاجتماعية.
 
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وزيرة التضامن

احتفالية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية

قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية



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