وزارة خارجية قيرغيزستان تنصح مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى طاجيكستان

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أوصت وزارة الخارجية القيرغيزية، مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى طاجيكستان أو العبور من خلالها لحين توضيح ظروف وأسباب منع دخول القيرغيزيين إلى طاجيكستان.

وذكرت الخارجية القيرغيزية - في بيان عقب عدة حالات من منع دخول مواطني قيرغيزستان مطار دوشانبي الدولي في طاجيكستان - "أن السلطات القيرغيزية لم تتلق معلومات من السلطات الطاجيكية حول التغييرات في ترتيب دخول / خروج مواطني قيرغيزستان من وإلى طاجيكستان"، وفق ما نقلته وكالة أنباء آكي برس القيرغيزية اليوم /السبت/.

ونصحت الخارجية القيرغيزية، مواطنيها بالاتصال بالخط الساخن للإدارة القنصلية وسفارة قيرغيزستان في طاجيكستان في حالة انتهاك حقوقهم.

يذكر أن هناك اضطرابات حدودية بين قيرغيزستان وطاجيكستان، والتي راح ضحيتها عشرات الأرواح في وقت سابق من الشهر الماضي.