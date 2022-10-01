ننشر مواقيت الصلاة السبت 1/10/2022 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:21 ص
موعد صلاة الظهر 11:44 ص
موعد صلاة العصر 09: 3
موعد صلاة المغرب 5:42 م
موعد صلاة العشاء 6:59
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:25 ص
موعد صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة العصر 3:13
موعد صلاة المغرب 5:46 م
موعد صلاة العشاء 7:04 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:16
موعد صلاة الظهر 11:40 م
موعد صلاة العصر 3:04 م
موعد صلاة المغرب 5:38 م
موعد صلاة العشاء 6:55 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:10
وقت صلاة الظهر 11:32
موعد صلاة العصر 2:57 م
وقت صلاة المغرب 5:31 م
وقت صلاة العشاء 6:46 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:18 ص
موعد صلاة الظهر 11:39 ص
موعد صلاة العصر 03: 3
موعد صلاة المغرب 5:38 م
موعد صلاة العشاء 6:50
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