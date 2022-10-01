وقال الناطق باسم الشرطة الصومالية المقدم صديق دودشي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)- إن العميد فرحان قتل، جراء انفجار لغم زرعه إرهابيون، ضده موكبه، عقب تحرير الجيش وأجهزة الأمن الصومالية مناطق مهمة من العدو الإرهابي في منطقة "بصرة" والقرى المجاورة لها بإقليمي شبيلي الوسطى والسفلى.



وأكد على مواصلة الجيش الصومالي معركة التصفية ضد فلول مليشيات الشباب الإرهابية بجنوب ووسط البلاد.



ومن جانبه، بعث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد فرحان، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبه في خدمة شعبه ووطنه بكل اخلاص وتفاني، مؤكدا أن القوات الصومالية الشجاعة ملتزمة بتحرير البلاد والعيش حياة كريمة لشعبها.



وكان الجيش الصومالي قد أعلن استعادة قواته بالتعاون مع السكان المحليين، اليوم، 9 قرى في محافظتي شبيلي السفلى والوسطى.



وقال وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور إن قوات الجيش سيطرت على 9 قرى واقعة في مناطق (البصرة، وسابيو، وبغداد، وبلد الكريم، وبلد دوس، وأليفو، وموريالي، ودانيجا بالو، وبولا زانشولي) على ضفاف نهر شبيلي بمحافظتي شبيلي السفلى والوسطى، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك مقاومة من قبل الإرهابيين خلال العملية.



وأوضح أن منطقة "بصرة" كانت قاعدة كبيرة لميليشيا الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتنطلق منها مؤامرات الإرهابيين ضد الشعب الصومالي.