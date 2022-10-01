مطار مرسى علم الدولي يستقبل 30 رحلة بينها "11" من بولندا

وتبين أن جداول وصول اليوم هي، 5 رحلات من التشيك، و11 رحلة من بولندا، و5 من ألمانيا، و5 من إيطاليا، ورحلة من هولندا وأخرى من بلجيكا ورحلة من النمسا، حيث تقوم الجهات المختصة بتسهيل إجراءات الدخول والوصول إلى الفنادق المختلفة.

وكشفت جداول الوصول الأسبوعية أن هناك زيادة 7 رحلات دولية عن الأسبوع الماضى فى الرحلات الألمانية بعدد 3 رحلات وزيادة رحلة إيطالى ورحلة هولندى رحلة وفرنسى وسويسرى. وتصدرت السياحة التشيكية فى المقدمة وتاليها الالمانية ثم البولندى، وتصل الرحلات من بلجيكا بواقع 3 رحلات، و3 رحلات داخلية، و5 رحلات هولندية، و18 رحلة ايطالية و20 من المانيا، 31 رحلة تشيكى و18 رحلة بولندى، و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، وسلوفاكيا والنمسا والمجر ورحلتين من فرنسا.