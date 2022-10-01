اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أكتوبر 2022 12:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مطار الأقصر الدولى يستقبل أولى الرحلات القادمة من باريس.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 11:36 م
مطار الأقصر الدولى يستقبل أولى الرحلات القادمة من باريس.. صور مطار الأقصر الدولي
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هبطت في مطار الأقصر الدولى، اليوم السبت، أولى رحلات خطوط Transavia France القادمة من باريس، وذلك في إطار جهود الدولة ووزارة الطيران المدني لتنشيط حركة الطيران وزيادة عدد الرحلات والوجهات المختلفة بين جمهورية مصر العربية وباقي دول العالم.

واستقبلت سلطات مطار الأقصر الدولي، الطائرة بالجسر المائى تعبيراً على سعادة المطار بوصول الرحلة للمرة الأولى، حيث قامت إدارة المطار  بالترحيب بهم  فور دخولهم صالة الوصول بتقديم الورود والهدايا التذكارية، ومن المقرر وصول رحلة أسبوعيا طوال الفترة القادمة.

FB_IMG_1664657938714
 

 

FB_IMG_1664657940732
 

 

FB_IMG_1664657942748 (1)
 

 

FB_IMG_1664657942748
 

 

 


مطار الاقصر الدولي

حركة الطيران

باريس

رحلات

خطوط Transavia France



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة