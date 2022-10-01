مصرع شاب سقط في بئر أسانسير بمنطقة سيتى في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى شاب يبلغ من العمر 20 سنة مصرعه على إثر سقوطه ببئر أسانسير بمنطقة سيتى، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعى تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة عقب عمل المعاينة.

كانت اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط شاب ببئر أسانسير بأحد العمارات السكنية بالمنطقة تم إخطار الجهات المختصة التي أنتقلت إلى مكان الحادث وقامت بعمل المعاينة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية التي قامت بها الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية بسقوط أ . ع . ع . 20 سنة ببئر أسانسير بأحد الأبراج السكنية مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

تم نقل الجثة بعد عمل المعاينة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعى وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقق.