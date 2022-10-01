مصرع أب وابنه وإصابة زوجته في حادث بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقي أب ونجله الطفل مصرعهما، فيما أصيبت زوجته إصابات بالغة جراء حادث سير في طريق ديرب نجم – الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير في طريق ديرب نجم – الزقازيق.

أسفر الحادث عن مصرع الشيخ رأفت ندا، أحد مشايخ الأوقاف بمحافظة الشرقية، مقيم في قرية المناحريت التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم، ونجله الطفل عبدالرحمن، فيما أصيبت زوجته إصابات بالغة في أنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين وقوع الحادث أثناء ذهاب الأسرة رفقة ابنهم الطفل المصاب بفشل كلوي، وذلك لإجراء جلسة غسيل كلوي للطفل، قبل وقوع الحادث الذي أودى بحياة الطفل ووالده، وتسبب في إصابة والدته.

جرى نقل المصابة إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي الإسعافات اللازمة، وتبين خطورة حالتها ليتم نقلها إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى، فيما تم التصريح بدفن الجثتين، وتم تشييع الجنازة في مسقط رأس الأسرة في قرية المناحريت التابعة لدائرة مركز ديرب نجم.