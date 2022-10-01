مسجل خطر يعترف بتحويل شقته إلى مخزن مواد مخدرة بعد ضبطه في الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد مسجل خطر تم ضبطه لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة في الوراق، عن هوية تاجر مواد مخدرة وراء تمويله بالمخدرات، ليتولى ترويجها بين عملائه بالوراق، والمناطق المحيطة.

واعترف المتهم عقب القبض عليه أمام رجال المباحث، أنه يتاجر بأنواع متعددة من المواد المخدرة، مثل الحشيش، والأقراص المخدرة، والشابو، كما يتولى أيضا تعبئتها داخل شقته التي حولها إلى مخزن للمواد المخدرة.

وقال المتهم إنه يستخدم ميزانا حساسا وأدوات تستخدم في التعبئة، في تجهيز وإعداد كميات من المواد المخدرة للبيع، واعترف بحيازة سلاحين أبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة الاتجار.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوراق ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو – 110 قرص مؤثر - مبلغ مالى – هاتف محمول – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس – أدوات لتعبئة المواد المخدرة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.