مركز التغيرات المناخية: كل ما تنفذه مصر من مشروعات يواجه تقلبات الطقس

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور محمد فهيم، مدير مركز التغيرات المناخية، أن التغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم، وصلت إلى مرحلة التأثير على حياة الناس بصورة مباشرة وسلوك الكائنات الحية أيضا، لافتا إلى أن الأوبئة الموجودة لها علاقة بتغيرات المناخ.

وأوضح الدكتور محمد فهيم، في لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، على قناة إكسترا نيوز، أن قضية المناخ قضية وجودية وهذه الأزمة مستمرة ومع مرور الوقت تزداد عنفا، وأن كل هذا التغير في نمط المناخ والطقس يرجع للتغيرات المناخية، مضيفا: "تغير المناخ الجزء الظاهر منه هو ظروف الطقس سواء شدة الحرارة أو كثافة الأمطار في الشتاء".

واستكمل: "ظروف الطقس واضحة للجميع ولكن بعد عشرات السنين والمناخ يتغير ولم يقابله تغير في سياسة المؤسسات"، مؤكدا أن مصر تأخذ إجراءات تتناسب مع ما يحدث من تغيرات مناخية وكل ما تنفذه الدولة المصرية الان من طرق ومشروعات استزراع مساحات ومحطات معالجة مياه يواجه التغيرات المناخية.