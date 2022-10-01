مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي لكبار السن

الإسماعيلية- صبرى غانم

احتفلت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، باليوم العالمي لكبار السن، و الذي يوافق اليوم الأول من شهر أكتوبر كل عام.

حيث قامت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية بزيارة نادي المسنين بالقنطرة غرب، و الذي يضم 65 نزيل من كبار السن، و ذلك بحضور رئيس مركز و مدينة القنطرة غرب، و عدد من قيادات مديرية التضامن بالإضافة إلى زيارة قصر ضيافة كبار السن بحي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ للاحتفال معهم باليوم العالمي لكبار السن.

و خلال اللقاء أكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، لنزلاء قصور ضيافة كبار السن بالمحافظة، على اهتمام كافة القيادات السياسية و التنفيذية بكبار السن، و تلبية كافة احتياجاتهم و مطالبهم بشكل دائم و مستمر.

كما حرصت على إبلاغهم تحيات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، و تهنئتهم باليوم العالمي لكبار السن.

و أضافت الحفناوي، أن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وجه بفتح كافة الأندية التابعة للمحافظة أمام كبار السن بالمجان، مؤكدًا على أهمية مشاركتهم الاجتماعية في التوعية بأهم القضايا التي تهم الأسرة، و من أهمها التعليم، و منع ختان الإناث، و عدم زواج الفتيات قبل 18عامh، و التمكين الاقتصادي للمرأة.

بالإضافة إلى أهمية مشاركتهم في الفعاليات و أنهم قادرين على العطاء و تغير العادات السلبية الموروثة، خاصة في ظل بحث و مناقشة إصدار قانون كبار السن، في ضوء اهتمام و رعاية القيادة السياسية بكبار السن في مصر.