مدن وقرى الأقصر تستكمل حملات النظافة والتجميل حول المدارس لتجميلها قبل إستقبال الطلبة بالعام الجديد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل محافظة الأقصر، أعمال النظافة والتجميل بمحيط المدارس المختلفة قبل ساعات من فتحها لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، حيث قام المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا وأعضاء فريق المشاركة المجتمعية، بمتابعة إستمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات من أمام مدارس الوحدة المحلية بالنمسا إستعداداً لإستقبال العام الدراسي الجديد.

ويقول رئيس مجلس قروي النمسا، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنظيم حملات نظافة حول المدارس المختلفة قبل دخول العام الدراسي الجديد بصورة يومية، كما تم رفع الصناديق وجارى إستمرار العمل يوميا بالوحدة المحلية بالنمسا، كما أنه جاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها وأعمال النظافة.

وقاد رجال مجلس مدينة إسنا جنوب الأقصر، بقيادة اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة نظافة مكبرة بالمدارس الفنية والاعدادية والتعليم الأساسي بقرية توماس 1، وذلك إستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، بتجميل ورفع المخلفات من حول تلك المدارس لخدمة الطلبة قبل بدء الدراسة بالعام الجديد 2022/2023.

ويقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه تم إطلاق حملات نظافة فى مختلف المدارس لرفع كفاءتها قبيل بدء العام الدراسي الجديد أول أكتوبر المقبل، وذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بشن حملات نظافة في محيط المدارس، وذلك تزامناً مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وشملت تلك الحملات المكثفة بمحيط المدارس، العمل على رفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس، كما شملت أعمال النظافة التطهير والتعقيم بمحيط المدارس، فضلا عن أعمال التطهير من الداخل قبل استقبالها للطلاب حرصاً على سلامتهم.

فيما أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه قامت الوحدة المحلية لمدينة الزينية بحملة نظافة داخل المدارس وقص وتهذيب الأشجار وذلك إستعداداً لبدء العام الدراسي الجديد، كما قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة بأعمال تهذيب الأشجار وتقليمها، وأعمال نظافة مدرسة الصعايدة الإبتدائية، وذلك تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز، وهدي الطواب رئيس قرية الصعايدة، ومكي عمر سكرتير قرية وهاني عبد القادر مدير النظافة بالمركز.



جانب من رفع المخلفات حول مدارس إسنا



حملات النظافة والتجميل حول المدارس لتجميلها



رفع المخلفات من حول المدارس قبل العام الجديد



مدن وقرى الأقصر تستكمل حملات النظافة والتجميل حول المدارس



