مدبولى: نحرص على التخطيط الدائم لاستيعاب تزايد الحركة على الطرق بما يخدم أهداف التنمية

كتبت هند مختار - تصوير - سليمان العطيفي

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، جولة موسعة، لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الطرق بالقاهرة الكبرى، استهلها بتفقد أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو وتنفيذ المحور الموازي له، حيث رافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد رئيس الوزراء على الأهمية التي توليها الحكومة لمتابعة تنفيذ مشروعات الطرق وتطوير القائم منها، بهدف الإسراع في معدلات سير العمل بها، من منطلق الحرص على التخطيط الدائم لاستيعاب التزايد المستمر للحركة على الطرق، بما يخدم أهداف التنمية.

وأوضح اللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، أن مشروع تطوير محور 26 يوليو، يتم بطول 33 كم، تبدأ من تقاطع طريق الاسكندرية الصحراوي، حتى كورنيش النيل بالعجوزة.

وأوضح شيحة أن المشروع يتم تنفيذه عبر 4 قطاعات: الأول يبدأ من تقاطعه مع اسكندرية الصحراوي حتى الطريق الدائري، بطول 11.3 كم، ليصبح 6 حارات مرورية في الاتجاه الشمالي بعرض 25 متراً، و 8 حارات مرورية في الاتجاه الجنوبي، بعرض 32 متراً، ويشهد تنفيذ 23 كوبري، والقطاع الثاني من محور البراجيل حتى شارع أحمد عرابي، مروراً بمحور 26 يوليو وعزبة البراجيل والطريق الدائري، بإجمالي 13 كم، ليصبح 6 حارات مرورية، يتم تنفيذ كوبري بطول 4 كم، وطريق سطحي بطول 4.3 كم، بالإضافة إلى رامبات بإجمالي أطوال 4.7 كم.

وأضاف مسؤول الهيئة الهندسية أن القطاع الثالث يشمل تطوير شارع أحمد عرابي بالمهندسين، بطول 3 كم، ليصبح 6 حارات مرورية لكل اتجاه، والقطاع الرابع يشهد تطوير وتوسعة كوبري 15 مايو وميدان سفنكس، ويتكون من 5.7 كم، ليصبح 5 حارات مرورية لكل اتجاه، تضم توسعة كوبري 15 مايو بطول 3 كم، وتنفيذ طرق سطحية بطول 2.7 كم.

كما تعرف رئيس الوزراء على موقف تطوير المحور الموازي لمحور 26 يوليو، حيث أشار مساعد رئيس الهيئة الهندسية إلى أن هذا المحور الجديد يبدأ من الطريق الدائري حتى محور 26 يوليو بإجمالي طول يصل إلى نحو 12 كم، وعرض يصل إلى 31 متراً، ليصبح 4 حارات مرورية لكل اتجاه، ويشمل تنفيذ 2 كوبري.

وأكد شيحة على التنسيق القائم بين الهيئة وجميع الجهات ذات الصلة بتنفيذ تلك المشروعات، والتي من المخطط أن تسهم في تقليل الكثافة المرورية، واختصار الوقت، وربط مختلف المناطق ببعضها البعض.

وأضاف اللواء أحمد شيحة، أن الهيئة تقوم بتنفيذ عدد آخر من مشروعات الطرق بمحافظة الجيزة، من بينها تطوير الطرق المحيطة بمنطقة أبو رواش بطول 10 كم، لتصبح 5 حارات، وكذا تطوير طريق منشأة البكاري من الطريق الدائري مع تقاطعه مع عمرو بن العاص حتى طريق شرق المريوطية، بطول 3.4 كم، ليصبح 4 حارات، إلى جانب تطوير الوصلة العمودية من المحور الموازي حتى طريق منشأة البكاري بطول 5 كم لتصبح 5 حارات، ويشمل ذلك تنفيذ 2 كوبري.