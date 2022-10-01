مدارس الغربية تتزين بالبالونات لاستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي.. صور

الغربية مصطفى عادل

استقبلت مدارس محافظة الغربية، صباح اليوم السبت، الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجدي، حيث توافد الطلاب على المدارس قبل الساعة السابعة صباحا بانتظام، ونظم المدرسين عملية دخول الطلاب للمدارس

وتزينت المدارس بالبالونات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامي، وتم تخطيط أرض الطابور لتنظيم وقوف الطلاب في أرض الطابور وحرص أولياء الأمور على اصطحاب ابنائهم معهم للمدارس لمعرفه اماكنهم في الفصول.

وأكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أن جميع مدارس الغربية جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد، والدراسة بدأت في 705 مدرسة، لاستقبال 566187 طالب وطالبة في مدارس التعليم العام والفني، في حين تستقبل بقية المدارس الطلاب بعد غد الأحد.

وشهد محيط المدارس أعمال نظافة مكثفة من قبل مجالس المدن، تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، إضافة لأعمال تعقيم وتطهير ودهان وتزيين اسوار المدارس، وزراعة الأشجار، بالتعاون بين رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية لظهور المدارس في أبهى صورها.

ولفت إلى أنه تم توفير الأثاث اللازم والمعلمين وعمل النشرات اللازمة لسد العجز، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات الازمة، لاستقبال الطلاب.

وتابع، أنه تم توجيه المعلمين بمعاملة الطلاب معاملة حسنة وحثهم على المحافظة على البنية التحتية بالمدارس، وتشغيل الأغاني الوطنية قبل طابور الصباح وأثناء الراحة (الفسحة) المقررة للطلاب، والإعلان عن مجموعات التقوية، وتطبيقها بكافة المراحل وتكليف التوجيه المالى والإدارى بمتابعة تنفيذها وفقا للقرار الوزاري المنظم لذلك.



مدارس الغربية تتزين بالبالونات (1)



مدارس الغربية تتزين بالبالونات (2)



مدارس الغربية تتزين بالبالونات (3)



مدارس الغربية تتزين بالبالونات (4)