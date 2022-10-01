محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يشهدان افتتاح المهرجان الرياضي للأسر الطلابية

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت جامعة كفر الشيخ، انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي الثاني للأسر الطلابية للجامعات المصرية وتستمر الفعاليات من 30/9/2022م حتى 4/10/2022م، والذي يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة.

بدأت فعاليات المهرجان بطابور العرض من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة المشاركة في المهرجان الرياضي الثاني للأسر الطلابية ، ثم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ، وسط الأغاني الوطنية التي أضفت على الحفل أجواءً من البهجة والسعادة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المهرجان ثمرة التعاون بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة ممثلة في « الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " ويهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وخصوصا في المجال الرياضي والذي يساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات، مؤكدا حرص إدارة الجامعة تحرص على تقديم سبل الدعم للطلاب لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، ما يساهم في دعم قدرات الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ أن المهرجان الرياضي الثاني للأسر الطلابية للجامعات المصرية مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية للتنافس الشريف في النشاط الرياضي، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المهرجان يشمل أنشطة ومسابقات «خماسي كرة القدم – تنس الطاولة – وكرة السرعة – دارتس - ألعاب ترويحية مفتوحة»، وسيتم تقديم جوائز عينية ودروع وشهادات تقدير للفائزين والمشاركين.

ومن جانبه قال محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، إن الدولة تهتم بالرياضة ومتابعة دعمها وتطويرها لتحقيق رياضة جماهيرية ترقى إلى المستوى المطلوب، ودعا الجميع إلى التعاون والعمل بثقافة جديدة تجسد أخلاق الرياضة، مؤكدًا أهمية اكتشاف المواهب وتطويرها ودعم مشاركتها في البطولات والدورات الرياضية المحلية والدولية.

وأشار المحافظ، خلال كلمته، إلى حرص المحافظة الدائم ودعمها لجميع الأنشطة الرياضية للشباب وبناء العقول السليمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معربًا عن خالص تمنياته بدوام التوفيق والتميز لجميع المشاركين من الجامعات المصرية في إطار من الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.

ونقل أحمد حسان عبدالعزيز، مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي ، تحية وزير الشباب والرياضة إلى الحضور وقال إن جامعة كفرالشيخ لم تدخر جهداً فى رعاية الرياضة والرياضيين تحقيقا لدورها الرائد والمتميز ومواكبة لاهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرياضة في الجامعات والمعاهد التابعة لها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية، مشيدا بإدارة الجامعة في حسن تنظيم المهرجان .

وأشار الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية إلى أهمية الدور الكبير والمهم لممارسة الرياضة في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين شخصياتهم المتكاملة ، فضلًا عن اكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية ونشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابي، واستعادة دور ومكانة الجامعات على الساحة الرياضية محليا وإقليميا ودوليا، وتوسيع مشاركة الجامعات في إمداد كافة الألعاب الرياضية الوطنية بالأبطال والموهوبين .

وأوضح طايع أن المهرجان الرياضي الثاني للأسر الطلابية يأتي إحدى ثمار التعاون بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي ، والشباب والرياضة والتنمية المحلية لنشر الوعي الرياضي داخل الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أنه المهرجان مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية للتعارف أولا ثم التنافس الشريف في النشاط الرياضي مشيدا بحسن التنظيم وإدارة جامعة كفرالشيخ .

أكد الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، أن المهرجان الرياضي الثاني للأسر الطلابية بالجامعات المصرية، يُعد الانطلاقة الأولى لاستعدادات بداية النشاط الرياضى للعام الجامعي الجديد، مشيرًا إلى أهمية الأنشطة الطلابية بصفة عامة والرياضية منها بصفة خاصة.

وأوضح نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال افتتاحية المهرجان الرياضي الثاني للأسر الطلابية بالجامعات المصرية، أن الأنشطة الطلابية تُمثل محوراً هاماً لبناء الشخصية المتكاملة لخريجي الجامعة، وحجر أساس نجاح الاستثمار البشري لتلبية متطلبات التنمية فى مصرنا الحبيبة.

وثمن الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، جهود اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ودعمه للجامعة، موجهًا الشكر والتقدير لمسئولي رعاية الشباب بالجامعة على جهودهم المضنية لظهور المهرجان في أبهى صورة.



الجامعات المشاركة



الحضور



العرض لشباب الجامعات



العروض الرياضية



امعة عين شمس



جامعة اسيوط



جامعة الاسكندرية



جامعة المنصورة



جامعة تالزقازيق



جامعة طنطا



جانب من العروض الفننيةو



جانب من العروض



جمعة حلوان



رقصات فنية_1



رئيس جامعة كفر الشيخ يعطي اشارة البدء



عروض لشباب الجامعات