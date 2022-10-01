محافظ دمياط: 1079 مدرسة استعدت لاستقبال طلابها بالإدارات التعليمية الـ10

دمياط معتز الشربيني

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم وضع خطة محددة للاستعداد التام للعام الدراسى الجديد، والتأكد من جاهزية المدارس، حيث استعدت 1079 مدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة على مستوى الادارات التعليمية العشر لاستقبال ما يقرب من 450 ألفا و629 طالبا وطالبة، مشيرة إلى تجهيز 235 مقرا لمرحلة رياض الأطفال بإجمالي 812 قاعة لاستقبال 37037 طالبا، هذا إلى جانب افتتاح 17 قاعة جديدة لاستيعاب الأطفال المتقدمين لمدارس اللغات حتى سن 5 سنوات ، كما لفتت إلى حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للمنظومة التعليمية وذلك لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وكانت محافظ دمياط قد استقبلت اليوم السبت، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك فى مستهل زيارته للمحافظة التى جاءت تزامناً مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2022/2023، حيث قاما بتفقد مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية المطورة بمدينة دمياط للاطمئنان على انتظام سير اليوم الدراسى وتطبيق اليوم الرياضى والثقافى بالمدرسة وذلك وفقًا لخطة حددتها الوزارة نظرا لأهمية الدور الذى تلعبه الرياضة و الأنشطة المختلفة فى تنمية مهارات الطلاب واكتشاف مواهبهم.