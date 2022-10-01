محافظ جنوب سيناء يتفقد المنطقة الزرقاء والخضراء بشرم الشيخ.. صور

جنوب سيناء _ ياسر عامر

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جولاته التفقدية لمدينة شرم الشيخ لمتابعة استعدادات المدينة لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27 في نوفمبر القادم، وإجراءات تحويلها لمدينة خضراء، حيث تفقد المحافظ خلالها أعمال تطوير المنطقتين الزرقاء والخضراء للمؤتمر ومتابعة آخر مستجدات أعمال الإنشاءات بالمنطقة الزرقاء للمؤتمر، والتأكد من وصول كافة الخدمات بالمنطقة، بغرض تقديم نموذج حقيقى وواقعى للتوافق البيئي المستدام للعالم ليقدم مؤتمر المناخ تحت الرئاسة المصرية نموذج للتوافق البيئى بكافة أبعاده اللوجستية والفنية والتقنية، للخروج بصورة تليق بمصر وتدل على قدراتها في تنظيم مثل هذه الأحداث العالمية بقدر كبير من الاحترافية والتميز.

كما تفقد محافظ جنوب سيناء الأعمال الخاصة بالمنطقة الخضراء والتي تقام على مسافة قريبة من المنطقة الزرقاء، كمنصة تمكن مجتمع الأعمال والشباب والمرأة والمجتمع المدني والسكان المحليين والأوساط الأكاديمية والفنانين ومجتمعات الموضة من جميع أنحاء العالم من التعبير عن أنفسهم وسماع أصواتهم، وتسمح بتوفير حلقة وصل بين هذه الفئات والوفود الرسمية المشاركة في المؤتمر والمفاوضين للاستماع والاطلاع على مختلف الرؤى والأفكار والحلول المقترحة والنماذج الناجحة بما يساعد على تسريع وتيرة العمل المناخي.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال الانتهاء في التوقيتات المناسبة مع العد التنازلي لبدء فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ في مطلع نوفمبر القادم .

رافق المحافظ الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة، و اللواء نادر علام القائم باعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، ومستشاري المحافظ، والعميد حسن الحو مدير مرور جنوب سيناء، وممثلي الجهات والشركات المنفذة.



محافظ-جنوب-سيناء-يتفقد-المنطقة-الزرقاء-والخضراء-بشرم-الشيخ-(1)



محافظ-جنوب-سيناء-يتفقد-المنطقة-الزرقاء-والخضراء-بشرم-الشيخ-(2)



محافظ-جنوب-سيناء-يتفقد-المنطقة-الزرقاء-والخضراء-بشرم-الشيخ-(3)



محافظ-جنوب-سيناء-يتفقد-المنطقة-الزرقاء-والخضراء-بشرم-الشيخ-(4)



محافظ-جنوب-سيناء-يتفقد-المنطقة-الزرقاء-والخضراء-بشرم-الشيخ-(5)



محافظ-جنوب-سيناء-يتفقد-المنطقة-الزرقاء-والخضراء-بشرم-الشيخ-(6)



محافظ-جنوب-سيناء-يتفقد-المنطقة-الزرقاء-والخضراء-بشرم-الشيخ-(7)



محافظ-جنوب-سيناء-يتفقد-المنطقة-الزرقاء-والخضراء-بشرم-الشيخ-(8)



محافظ-جنوب-سيناء-يتفقد-المنطقة-الزرقاء-والخضراء-بشرم-الشيخ-(9)



محافظ-جنوب-سيناء-يتفقد-المنطقة-الزرقاء-والخضراء-بشرم-الشيخ-(10)



محافظ-جنوب-سيناء-يتفقد-المنطقة-الزرقاء-والخضراء-بشرم-الشيخ-(11)



محافظ-جنوب-سيناء-يتفقد-المنطقة-الزرقاء-والخضراء-بشرم-الشيخ-(12)



محافظ-جنوب-سيناء-يتفقد-المنطقة-الزرقاء-والخضراء-بشرم-الشيخ-(13)



محافظ-جنوب-سيناء-يتفقد-المنطقة-الزرقاء-والخضراء-بشرم-الشيخ-(14)



محافظ-جنوب-سيناء-يتفقد-المنطقة-الزرقاء-والخضراء-بشرم-الشيخ-(15)



محافظ-جنوب-سيناء-يتفقد-المنطقة-الزرقاء-والخضراء-بشرم-الشيخ-(16)



محافظ-جنوب-سيناء-يتفقد-المنطقة-الزرقاء-والخضراء-بشرم-الشيخ-(17)



محافظ-جنوب-سيناء-يتفقد-المنطقة-الزرقاء-والخضراء-بشرم-الشيخ-(18)



محافظ-جنوب-سيناء-يتفقد-المنطقة-الزرقاء-والخضراء-بشرم-الشيخ-(19)



محافظ-جنوب-سيناء-يتفقد-المنطقة-الزرقاء-والخضراء-بشرم-الشيخ-(20)