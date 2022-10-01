محافظ المنيا يتفقد أعمال صيانة ورفع كفاءة محطتي الصرف الصحي الرئيسية والفرعية

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، صباح اليوم السبت، أعمال صيانة ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بالمنطقة الصناعية شرق النيل، بالإضافة لتفقد عدد من الطلمبات الجديدة والتي تساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمحطة بطاقة 250 لتر / ثانية، كما تابع المحافظ كفاءة المعدات المخصصة في أعمال سحب المياه من الشوارع الرئيسية.

رافق المحافظ، إسماعيل الفحام رئيس جهاز المنطقة الصناعية، المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

أكد المحافظ، أن الاهتمام بالمناطق الصناعية يأتي في مقدمة أولويات العمل على أرض المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بالمتابعة الدورية والمستمرة لقطاع الصناعية، والعمل على تذليل كافة العقبات وتوفير الجو الملائم بتلك المناطق تشجيعا للاستثمار بهدف توفير فرص عمل للشباب ودعم الناتج المحلي

استمع المحافظ، لشرح مفصل حول المحطة الرئيسية والفرعية للمنطقة، والتي تساهم في تعزيز الطاقة الاجمالية لمحطات الصرف الصحي بالمنطقة، مؤكداً على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ الاعمال، مع تسخير كافة الإمكانيات التي تساهم في تشغيل المصانع وتوفير كافة الخدمات والمرافق.







































