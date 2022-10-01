محافظ المنوفية: إزالة 294 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات ضمن المستهدف تنفيذه خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ20 والتي بدأت في 10 حتى 29 سبتمبر، بلغ (294) حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، حيث تم تنفيذ إزالة لـ (201) حالة تعدي أملاك دولة (مبانى) علي مساحة 32 ألف و 686 م2، كما تم تنفيذ إزالات فورية لـ (54) حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ( أملاك خاصة ) علي مساحة بلغت 1 فدان و 18 قيراط و 7 أسهم ، وكذا (39) حالة علي مساحة 3 آلاف و 360 م2 ، فضلا عن إزالة (62) حالة أخرى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بمساحة (6384) م2.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ (20) قد شملت إزالة ( 105) حالات تعد على أراضي أملاك الدولة (خارج المستهدف)، تنوعت ما بين (79) حالة ( مبانى ) على مساحة (7938)م2 و (26) حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2 فدان و9 قيراط و11 سهم، هذا وقد شدد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المواصلة في تنفيذ حملات الإزالة لكافة مخالفات البناء والتعامل معها بشكل فوري وحاسم سواءً كانت مخالفات بناء علي الأراضى الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمرانى وحالات البناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية في الحال لأي شكل من أشكال التعديات بكافة مراكز ومدن المحافظة .

وأكد المحافظ، ضرورة تضافر الجهود والاستعداد التام للمرحلة الثالثة من الموجة والتي ستبدأ في 8 أكتوبر الجاري وتنتهي في 27 من نفس الشهر لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بأرجاء المحافظة ، مؤكداً بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة .

يأتى هذا فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية في تنفيذ حملات الموجة الـ 20 والتي إنطلقت في 13 أغسطس الماضي وتمتد حتي 27 أكتوبر القادم للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها حفاظاً على حقوق وهيبة الدولة.