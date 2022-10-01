محافظ الغربية يتفقد طابور الصباح بمدرسة الزهراء في طنطا ويحاور الطلاب.. صور

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، طابور الصباح بمدرسة الزهراء الإعدادية بنات التابعة لادارة شرق طنطا التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالغربية، وذلك بمرافقة ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من قيادات المديرية.

وخلال تفقده التقي المحافظ بمجموعة من الطلاب، ووجه الطلاب بضرورة الحفاظ علي نظافة المدرسة والحضور يوميا والمشاركة في كافة النشاطات التي تم وضع خطة لها، كما قام بشرح المبادرات الرئاسية وأهميتها كمشروعات مبادرة حياة كريمة ووعد الطلاب بتنظيم رحلات للتعرف علي هذة المشروعات التي غيرت الواقع في الريف المصري .

وكانت لجان المتابعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية تحت اشراف ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تفقدت 111 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، لبيان جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تم متابعة 10 مدارس بإدارة شرق طنطا، 10 مدرسة بإدارة غرب طنطا، 6 مدارس بإدارة شرق المحلة، 16 مدرسة بإدارة غرب المحلة، 11 مدرسة بإدارة سمنود، 11 مدرسة بإدارة زفتى، 8 مدارس بإدارة السنطة، 17 مدرسة بإدارة بسيون، 10 مدارس بإدارة قطور، 12 مدرسة بإدارة كفر الزيات، وذلك بناء على تقرير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية.

يذكر أن وكيل الوزارة كان قد عقد اجتماعا موسعاً بقيادات المديرية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية العشر لبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد 2022 / 2023، وتم التوجيه بمتابعة جميع المدارس من قبل إدارات المتابعة والمراحل والتوجيهات ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وجميع الجهات المختصة.





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