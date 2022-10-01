محافظ الغربية يتفقد السوق وأعمال الرصف ومشروعات المبادرة الرئاسية بنهطاي

الغربية محمد طارق

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بجولة تفقدية بمركز ومدينة زفتى تفقد خلالها أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية نهطاي، حيث بدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية بسوق نهطاي والذي أشرف على الانتهاء، إلى جانب تفقد أعمال إنشاء موقف نهطاي ، كما تابع المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع ترعة العطف بجوار الأسواق والمواقف بطول 200 متر وعرض 8 أمتار.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مركز شرطة نهطاي، وحدة تنمية الأسرة، مركز شباب نهطاي ، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي ووحدة الدفاع المدني، حيث شدد المحافظ على ضرورة نهو وإنجاز الأعمال بكافة مواقع العمل في الوقت المحدد.

وأضاف رحمي أن الجولات التفقدية التي يقوم بها سيتم تكثيفها خلال الأيام المقبلة داخل قريتي تفهنا العزب ونهطاي للاطمئنان على وتيرة العمل بالمواقع أول بأول وسرعة إنجاز الأعمال.

يذكر أن قرية نهطاي تشهد عدد 32 مشروع متنوع بتكلفة إجمالية 182 مليون جنيه وذلك لتقديم الخدمة لعدد 17 ألف من سكان مركز ومدينة زفتى.