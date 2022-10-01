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محافظ الغربية: إلغاء الاحتفال بمولد السيد البدوى والصلاة داخل المسجد فقط

السبت، 01 أكتوبر 2022 08:11 ص
محافظ الغربية: إلغاء الاحتفال بمولد السيد البدوى والصلاة داخل المسجد فقط الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الغاء الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا والمقرر له في شهر أكتوبر الجارى، كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء كورونا.
 
وأضاف لـ "اليوم السابع"، أنه تم الغاء مراسم الاحتفال المعتاد تنفيذها كل عام، ومنع إقامة أى احتفالات أو خيم سواء في محيط المسجد، أو في ساحة الاحتفالات بسيجر.
 
وأوضح أن الاحتفالات ستكون مقتصرة فقط على الصلاة بالمسجد، ومنع أى مظاهر احتفالات أخري، مشيرا إلى أن الجمعة الأخيرة من اسبوع المولد سيحضرها الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف.
 
وأشار إلى أنه أصدر توجيهات للتنفيذيين للتنبيه على أصحاب المحلات بعدم إشغال الطريق في محيط المسجد، وعدم التزاحم وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا.
 
 
 
 
 

 


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