محافظ الإسكندرية يتفقد المدارس فى أول يوم دراسة.. ويؤكد: إنشاء 38 مدرسة جديدة

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بحولة تفقدية،بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد ، بمدرسة عزيز أباظة الابتدائية بإدارة المنتزة التعليمية، يرافقة الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسكندرية،وقيادات مديرية التعليم بالإسكندرية.
وتفقد المحافظ المدرسة و الفصول الدراسية،حيث جاءت الحصة الاولى عن انتصارات حرب أكتوبر ، بعنوان " وطنى مصر" ؛ واطمأن المحافظ على تسلم الكتب المدرسية و انتظام الدراسة اليوم بمدارس نظام الفترتين و عددها 176 مدرسة.
وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة حريصة على توفير كامل الدعم للتوسع فى إنشاء المدارس الجديدة، والحرص على تخصيص الأراضى لبناء المدارس، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس، وذلك فى إطار حل مشكلة التكدس والكثافات التى تعانى منها بعض المدارس بالمحافظة.
وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة برئاسة المهندس أحمد عبد الكريم مدير عام الهيئة، قد انتهت بالفعل خلال الفترة من 1/7/2021 وحتى 14 سبتمبر الجارى من إنشاء 38 مدارس بإجمالى 670 فصلا وبتكلفة تقدر بنحو 270 مليون جنيه، مضيفا أنه جارى العمل على إنشاء 23 مدرسة بإجمالى عدد فصول 398 فصل بإجمالى تكلفة نحو 191 مليون جنيه، لافتاً إلى الطرح لإنشاء عدد 14 مدرسة بتكلفة 140 مليون جنيه.
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جانب-من-الدراسة-بالمدارسة
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حوار-بين-محافظ-الإسكندرية-والتلاميذ-خلال-تفقد-المدارس-فى-أول-يوم-دراسة
محافظ-الاسكندرية-يتفقد-المدارس-فى-أول-يوم-دراسة
محافظ-الإسكندرية-يتفقد-المدارس-فى-أول-يوم-دراسة
محافظ-الإسكندرية-يتفقد-المدارس-فى-أول-يوم-دراسة-داخل-مدرسة-عزيز
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