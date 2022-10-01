محافظ الإسكندرية: تطوير وصيانة 26 مدرسة بتكلفة 26 مليون جنيه

وقال المحافظ أن هذا العام تم تطوير وصيانة نحو عدد 26 مدرسة بتكلفة 26 مليون جنيه، وإنشاء عدد 38 مدرسة جديدة بتكلفة نحو 270 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال الصيانة التي تمت بالمدارس على مستوى الأحياء.

وأكد المحافظ على انتظام الدراسة اليوم السبت بجميع مدارس المحافظة البالغ عددها 2741 مدرسة ، بالإضافة إلى انتظام جميع العاملين بالمدارس الحكومية والدواوين والبالغ عددهم 56995.

وهنأ المحافظ جميع الطلاب وأولياء الأمور بالعام الدراسي الجديد متمنيًا لهم عاما مزيدًا بالنجاح والتوفيق.

وثمَّن دور وزارة التربية والتعليم في الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مع بدء العام الدراسي الجديد.

وطالب المحافظ الطلاب بالانتظام في الدراسة والاعتماد على النفس والكتاب المدرسى وكذا استخدام المنصة التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم ، والبعد عن الدروس الخصوصية ، مؤكدًا أن المعلم علية دور كبير فى خلق جسور الثقة بينة وبين الطلاب من خلال الحوار والمناقشة واعطاء الطالب الثقة فى نفسه وشدد على أهمية دور الأسرة فى التعاون مع المدرسة لصالح الطلاب.

على الصعيد ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية على أنه تم التنبيه على كافة رؤساء الأحياء بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة والتطهير ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة كافة الإشغالات ومنع انتشار الباعة الجائلين.

ومن جهته قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أن الحصص الأولى تم تخصيصها للاحتفاء بالذكرى التاسعة والأربعين لعيد النصر وأمجاد أكتوبر العظيم وإعادة هيبة الجيش المصري على الصعيدين المحلي والعالمي، وذلك بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن حجرات المشاهدة تم تفعيلها بمدارس الإسكندرية لعرض الدروس ومناقشتها من قنوات مدرستنا واستثمار جهود الوزارة في تطوير العملية التعليمية.