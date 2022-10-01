محافظ الأقصر يتفقد العمل فى المشروعات التنموية بمدن أرمنت والقرنة والبياضية

الأقصر – أحمد مرعى

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدن أرمنت والقرنة والبياضية، وذلك برفقة المهندس محمود شاهين رئيس مدينة البياضيةّ، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشملت جولة المحافظ تفقد مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي أرمنت بطاقة 30/10 ألف متر مكعب/ يوم بمركز أرمنت بتكلفة قيمتها 210 مليون جنيه، والذي يخدم 130 ألف نسمة بعدد 7 قرى وعدد 87 تابع لتلك القرى وهي : الرياينة والرزيقات قبلي والرزيقات بحري والمحاميد قبلى والمحاميد بحري والديمقراط والسلام، وتنفذه شركة اينتيك ضمن مجموعة حسن علام القابضة ويتم تنفيذ المشروع على مساحة 65 ألف متر مسطح، وتاريخ بدء المشروع يناير 2022 وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 70% ومتوسط عدد العمالة بالمشروع 450 عاملا بنسبة 80% من أهالي المركز والقرى المجاورة بمحافظة الاقصر، مشيرة إلى أن تكلفة محطة المعالجة وعدد ٧ قري الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أرمنت تتجاوز 800 مليون جنيه.

كما شملت جولة المحافظ تفقد سير العمل بمشروع تطوير وازدواج طريق المسار السياحي بداية من طريق الجولي فيل وصولاً الي كوبري البغدادي بطول أكثر 3600 متر حيث تفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة مدخل كوبري البغدادي وميدان النافورة، موجها باستكمال أعمال الإنارة والتشجير والتجميل وتطوير المسار على أعلى مستوى بما يليق بسمعة المدينة السياحية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد سير الأعمال الجارية بمشروع إنشاء كورنيش مدينة القرنة بالبر الغربي، الذي يتم تنفيذه على غرار كورنيش النيل بمدينة الأقصر، حيث استمع المحافظ إلى شرح من المهندس أحمد عواد جمعة مسئول شركة العمران للاستشارات الهندسية، عن طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها، حيث من المقرر أن يتضمن المشروع ممشى على غرار ممشى أهل مصر، بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضا متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن إنشاء ساحات انتظار للسيارات، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية إلى جانب تطوير أماكن رسو العبارات واللنشات السياحية.