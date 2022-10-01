محافظ أسيوط يتفقد العملية التعليمية فى أول أيام العام الدراسي

أسيوط- هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العملية التعليمية فى أول أيام العام الدراسي الجديد، وذلك بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بمدينة أسيوط، رافق المحافظ خلال الجولة عبد العزيز الزنار، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمود ياسين رئيس حى شرق، ومحمود معوض مدير الإدارة التعليمية بأسيوط، وعمرى كامل مدير المدرسة، وعدد من القيادات بمديرية التربية والتعليم في أسيوط.





واستمع المحافظ إلى شرح عدد من المدرسين داخل الفصول الدراسية، وهنأ الطلاب والمدرسين وهيئة المدرسة بالعام الدراسي الجديد، مطالبا بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ،والالتزام بكافة القوانين المنظمة للعملية التعليمية وتهيئة مناخ سليم للطالب خلال اليوم وكانت مدارس محافظة أسيوط قد استقبلت اليوم أكثر من مليون و 300 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية "إبتدائى ,إعدادى ,ثانوى ,رياض أطفال " في أول أيام العام الدراسي الجديد وسط إجراءات أمنية ووقائية مكثفة.

وكان طلاب المراحل المختلفة قد توافدوا على المدارس بجميع مراكز المحافظة ، وسط استعدادات المدارس، وحضور كثيف من الطلاب في أول أيام العام الدراسى الجديد الذي شهد اقبال من الطلاب وأولياء امورهم أمام بوابات المدارس.

ومن جانبه أكد محمد ابراهيم الدسوقيى وكيل مديرية التربية والتعليم على إنتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة عدا بعض المدارس الرسمية والتجريبية للغات والتى ستبدأ الدراسة بها غدا الأحد لافتا الى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وتطهير المدارس وتنظيفها وتطبيق خطة تم وضعها قبل ايام من بدء العام الدراسي الجديد في جميع مدارس المحافظة.

في ذات السباق وجه اللواء عصام سعد محافظ محافظ أسيوط بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى قرى ومراكز المحافظة لمواجهة ـى امراض تستجد كـ (مراعاة التباعد الاجتماعي ، وغسيل الأيدي ، وارتداء الكمامات ، مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات ، وتعقيم المدارس بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي) حفاظًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالمدارس بالمراحل التعليمية المختلفة والمترددين عليها ومتابعة تنفيذها بكل دقة والإعلان عنها في أماكن واضحة بالمدارس فضلاً عن تكثيف حملات التوعية ونشر الوعي بين الطلاب لاتباع الخطوات اللازمة للوقاية حفاظًا على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب والعاملين ، وغرس الإنتماء والوطنية بين الطلاب والنشء لتخريج جيل جديد قادر على قيادة مستقبل البلاد.

وشدد المحافظ ، على سرعة نهو أعمال الصيانة والنظافة بالمدارس ، وتسخير الامكانات المتاحة لاستقبال العام الدراسي الجديد بالشكل اللائق لافتاً إلى أهمية تكثيف حملات المتابعة والمرور على كافة المدارس والمنشأت التعليمية أثناء العام الدراسي للاطمئنان على سير العملية التعليمية مع مراعاة تنفيذ الاجراءات ، والمعايير اللازمة لذلك كـ(التهوية الجيدة للفصول والغرف ، وتطهير خزانات المياه ، ونظافة دورات المياه جميع الحجرات والفصول والمعامل " وغيرها.

وأضاف محافظ أسيوط ،أن إجمالي المدارس الجاري تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية قرى مصر مبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامهم ابتدائيًا في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي مضيفاً أنه تم تنفيذ 495 مدرسة بمحافظة أسيوط في الفترة من 1/7/ 2014 وحتى 30/6/ 2022 شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه.