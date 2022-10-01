محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يفتتحان الجامعة الأهلية.. صور

أسيوط-هيثم البدرى

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط جامعة أسيوط الأهلية لتبدأ أول يوم دراسي لها اليوم، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولي القائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط، وعدد كبير من عمداء وأساتذة الكليات المختلفة ووسط حشد طلابي كبير من طلاب وطالبات الجامعة الأهلية.

وتعد جامعة أسيوط الأهلية من الجامعات التى أُضيفت مؤخرًا إلى وزارة التعليم العالي؛ ضمن فئة الجامعات الأهلية المصرية لتحاكي هذه الفئة الجامعات العالمية، وتوفر العديد من البرامج الدراسية في مجالات مختلفة بمصروفات سنوية أقل من الجامعات الخاصة، حيث تقيم الدولة هذه الجامعات، ويُشرف على إدارتها المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

والجامعة مقامة على مساحة 38 فدانًا، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليار و900 مليون جنيه.

وكان الدكتور أحمد المنشاوى، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط قد أعلن عن البرامج الدراسية بالجامعة وهي 12 برنامجاً دراسياً من خلال 7 كليات هي الهندسة والعلوم التطبيقية، والصيدلة والبحوث الدوائية، وكلية الطب البشرى، وطب الأسنان، وكلية الألسن واللغات التطبيقية، وكلية العلوم الإدارية والمالية ، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.



افتتاح الجامعة



الجامعة الاهلية باسيوط



الطلاب