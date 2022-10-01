مجلس القضاء الأعلى يهنئ قضاة مصر بعيدهم ويشكر الرئيس السيسى لترسيخ دعائم استقلاله

كتب ابراهيم قاسم - أحمد إسماعيل

تقدم مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض، بالتهنئة إلى جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة، بمناسبة العام القضائى الجديد.

وقال بيان صادر عن المجلس، إن المستشار محمد عيد محجوب، وجه التهنئة إلى جموع القضاة، ويسأل الله عز وجل أن يمن عليهم بالخير والبركات، ودعمهم فى تحقيق رسالة القضاء السامية متطلعا إلى تحقيق المزيد من الإنجازات.

ويتوجه بالأصالة عن نفسه وعن جموع رجال القضاة والنيابة العامة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الكافة الوسائل المؤدية إلى العدالة الناجزة وترسيخ دعائم استقلال القضاء.