متابعة اليوم الرياضى ومشروع القراءة.. أبرز ما جاء فى زيارة وزير التعليم لدمياط

دمياط - فريق المحافظات

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، بزيارة لمحافظة دمياط اليوم، وذلك لمتابعة سير العمل تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، استهدفت الزيارة تفقد مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية المطورة، تابع وزير التربية والتعليم برفقة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استعدادات المحافظة لاستقبال أول أيام الدراسة.

متابعة الالتزام بتطبيق اليوم الرياضى

اهتم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بمتابعة التزام مدارس دمياط بتطبيق اليوم الرياضي، شدد أيضا على تنفيذ برامج الوزارة من خلال خلق فاعليات ترفع مستوى مهارة التلاميذ في مجالات المعرفة، وتقديم محتوي ثقافي يعمق الوعي لديهم.

وشدد الوزير أيضا على متابعة هذا الأمر بشكل دقيق طوال أيام الدراسة، بشكل دورى مستمر.

مشروعات القراءة اهتمامات وزير التربية والتعليم

أثناء الزيارة التقى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، بعض التلاميذ للوقوف على مهاراتهم في القراءة، أكد بعدها ضرورة الاهتمام بمشروع القراءة لرفع مستوى التلاميذ، وأشار أيضا إلي ضرورة الاهتمام برفع مستوى مهاراتهم والتأكيد على مخارج الألفاظ بشكل سليم.

التوعية لمشروعات تنظيم الأسرة

وفاجأ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم عددا من التلاميذ بسؤاله "أنت الأخ رقم كام؟" وذلك للوقوف على وعي المواطنين بمشروعات تنظيم الأسرة التى تتبناها الدولة هذه الأثناء، وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة العمل داخل المدارس على توعية الجميع بأهمية تلك المشروعات، موضحا أن الوزارة تسعي إلى تطوير دور المدارس في نشر الوعي والثقافة بين الطلاب والأهالي على حد السواء.

وانتهت جولة وزير التربية والتعليم داخل مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية المطورة بعد أن تفقد عددا من الفصول تابع خلالها استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، ليبدأ اجتماعا موسعا يضم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ومدراء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لمناقشة خطة دمياط لاستقبال العام الدراسي الجديد ووضع آليات العمل خلال هذا العام.



استقبال مدارس دمياط لزيارة وزير التعليم



اليوم الرياضي بمدارس دمياط



جولة وزير التربية والتعليم بدمياط