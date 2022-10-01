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كنيسة العذراء ومسجد عمرو بن العاص.. كنوز السياحة الدينية فى دمياط (صور)

السبت، 01 أكتوبر 2022 03:15 ص
كنيسة العذراء ومسجد عمرو بن العاص.. كنوز السياحة الدينية فى دمياط (صور)
دمياط - فريق المحافظات

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تمتلك محافظة دمياط العديد من المقومات التى تضمن تواجدها وبقوة ضمن خريطة السياحة المصرية، حيث لم تكن مدينة رأس البر فقط هي ما تمتلكها دمياط من أجل التواجد بين المحافظات السياحية، فهناك سياحة أخرى واحدة من الكنوز داخل محافظة دمياط، وهى السياحة الدينية نظرا لما تمتلكه من أماكن تاريخية.

 

مسجد عمرو بن العاص

ثانى مسجد يتم تشييده في مصر، أنشأه المقداد بن محمد الأسود قائد جيوش المسلمين عقب الفتح الإسلامي للمدينة عام 21 هجرية.

تم بناؤه على طراز مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة في عام 642 ميلادية، ويحتوى مسجد عمرو بن العاص بدمياط على أعمدة تعود للعصر الروماني، كما يوجد به أيضا كتابات كوفية تعود لنفس العصر.

مسجد عمرو بن العاص واحد من القيم التاريخية التي تمتلكها محافظة دمياط الأمر الذي يدعم فرص السياحة الدينية على أرض دمياط.

 

كنيسة العذراء مريم

شُيدت كنيسة العذراء مريم في دمياط عام 1745 ميلادية، تحتوى على جثمان القديس سيدهم بشاى، والذى توفى فى هذه البقعة حيث أقيمت الكنيسة، قصة "سيدهم بشاي" تعد أحد مفاتيح دمياط لتحتل مركزا مهما بين الباحثين عن السياحة الدينية، وتستقبل الكنيسة رحلات الإخوة الأقباط لنيل البركات ومشاهدة رواية القديس "سيدهم بشاي".

 

مسجد المعيني

بناه محمد بن معين الدولة الفارسكوري عام 710 هجرية، 1310 ميلادية فى عهد الناصر "قلاوون"كان في بادئ الأمر مدرسة لتدريس المذاهب الأربعة حتى تحول لمسجد.

يمتاز مسجد المعيني بدقة التصميم، حيث  تم تشييده بدون أعمدة، وبه أربعة إيوانات تم استخدامها في تدريس المذاهب الفقهية.

يحتوى المسجد أيضا على العديد من الزخارف الإسلامية إضافة إلى "نجمة معين الدين"، والتي تعد من أبرز العلامات التاريخية داخل المسجد.

وتمتلك دمياط أيضا الكثير من الأماكن ذات الطابع الديني الأخرى منها: المدرسة المتبولية، ومسجد العارف بالله محمد بن فاتح التكرورى والملقب بـ"أبو المعاطي"، وغيرها من الأماكن التي تجعل من دمياط قبلة الباحثين عن السياحة الدينية.

 

أعمدة-تعود-للعصر-الرومانى-بمسجد-عمرو-بن-العاص
أعمدة-تعود-للعصر-الرومانى-بمسجد-عمرو-بن-العاص

 

جثمان-القديس-سيدهم-بشاي-بدمياط
جثمان-القديس-سيدهم-بشاي-بدمياط

 

كنيسة-العذراء-في-دمياط
كنيسة-العذراء-في-دمياط

 

مسجد-المعيني-(2)
مسجد-المعيني-(2)

 

مسجد-المعيني
مسجد-المعيني

 

مسجد-المعيني-بدمياط
مسجد-المعيني-بدمياط

 

مسجد-عمرو-بن-العاص-بدمياط
مسجد-عمرو-بن-العاص-بدمياط

 

مسجد-عمرو-بن-العاص-في-دمياط
مسجد-عمرو-بن-العاص-في-دمياط

 


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العذراء مريم

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مسجد عمرو بن العاص

كنيسة العذراء مريم



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