كلية الحقوق بجامعة قنا تستقبل طلابها بتوزيع حلوى المولد النبوى.. صور

جاء ذلك خلال معسكر استقبال للطلاب الجدد والقدامى، نظمته رعاية الشباب بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى، تحت رعاية الدكتور يوسف أحمد غرباوي، رئيس الجامعة، والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد رشدي إبراهيم، عميد الكلية والدكتور عباس مصطفى، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.

واطمأن الدكتور محمد رشدي، عميد الكلية، على حسن استقبال الطلاب، وتوعيتهم والرد على أسئلتهم عن أماكن المحاضرات، مؤكدًا على أهمية المشاركة في جميع الأنشطة الطلابية بالكلية والتي تستهدف الاهتمام بتنمية مواهب الشباب وطاقات الإبداع والابتكار.

وأشار عميد الكلية، إلى أن المعسكر يقام سنويًا لاستقبال الطلاب الجدد الملتحقين بالكلية، وذلك بهدف تهنئتهم بالعام الدراسي الجديد وتقديم كافة أوجه المساعدة من خلال عقد لقاءات تعريفية عن طبيعة الحياة الجامعية.





يذكر أن معسكر استقبال الطلاب يتم تحت إشراف رعاية الشباب بالكلية، بقيادة محمد عاشور، مدير رعاية الشباب بالكلية، و ولاء محمد الهادى، الأخصائى الرياضى برعاية شباب الكلية، وأحمد صلاح، الأخصائى الثقافى برعاية الشباب بالكلية و فاتن جابر، الأخصائى الاجتماعى بالكلية وساره جمال، و أبوبكر عبد العزيز نوح، برعاية الشباب بالكلية.

كلية-حقوق-قنا-تستقبل-طلابها-بتوزيع-حلوى-المولد-النبوى-(1)



كلية-حقوق-قنا-تستقبل-طلابها-بتوزيع-حلوى-المولد-النبوى-(2)



كلية-حقوق-قنا-تستقبل-طلابها-بتوزيع-حلوى-المولد-النبوى-(3)



كلية-حقوق-قنا-تستقبل-طلابها-بتوزيع-حلوى-المولد-النبوى-(4)



كلية-حقوق-قنا-تستقبل-طلابها-بتوزيع-حلوى-المولد-النبوى-(5)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(1)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(2)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(3)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(4)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(5)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(6)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(7)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(8)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(9)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(10)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(11)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(12)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(13)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(14)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(15)



وزير-الصحة-يتفقد-الوحدات-الصحية-المدرجة-ضمن-التأمين-الصحى-الشامل-في-أسوان-(16)