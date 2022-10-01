قطع الكهرباء عن بعض مناطق مدينة بنى سويف لمدة 5 ساعات لأعمال الصيانة

بنى سويف- هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء أنه تقرر فصل التيار عن عدد من المناطق بمدينة بنى سويف وهى "حى بنى سويف الجديدة، بنى عطية، خلف الاستاد الرياضى، الحميات، شارع الروضة، العجمى، كورنيش النيل، المستشفى العام، شارع عبد السلام عارف"، اليوم السبت، اعتبارًا من 7 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً، لإجراء الصيانة الدورية.



وتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة، لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.











