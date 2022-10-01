قبل ساعات من بدء الدراسة.. اجتماع طارئ لتعليم القليوبية لمراجعة الاستعدادات

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية، اجتماع طارئ مع مديري الإدارات التعليمية لمناقشة أهم الأمور التعليمية الخاصة بالمرحلة القادمة في بداية العام الدراسي الجديد، وذلك قبل ساعات من انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكدت مدير المديرية، على الاستعدادات المكثفة التي تجريها مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استعدادا للعام الدراسي الجديد، والتأكيد على انتهاء كافة أعمال الصيانة بجميع المدارس في جميع الإدارات التعليمية بالقليوبية، كما شددت على ضرورة رفع درجة الانضباط المدرسي والإداري بجميع المدارس، مشيرة إلى أن أبنائنا الطلاب أمانة كبيرة في أعناقنا ومدير المدرسة المسئول الأول عنهم داخل المدرسة.

ووجهت سماح إبراهيم، بالاهتمام بطابور الصباح والنشيد الوطني مع التأكيد على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن وعقد ندوات تثقيفية للطلاب، ومتابعة التزام المدارس بجدول الإشراف اليومي وبصفة خاصة في فترة (بداية اليوم الدراسي- الفسحة- موعد انصراف الطلاب).

وأكدت، على الاهتمام بالنظافة المدرسية وتجميل المدرسة وتكثيف التوعية لدى التلاميذ من خلال حصص الأنشطة التعليمية المتنوعة، وتكثيف لجان المتابعة باستمرار للمدارس للحفاظ على الانضباط داخل المدارس.