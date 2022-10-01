غلق وتشميع 8 منشآت مخالفة فى حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

صرح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحه بالإسماعيلية، بأن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية شنت حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة.

وأشار "حطب" إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات بغلق وتشميع 8 منشآت طبية "خاصة" لمخالفتهم لاشتراطات وقوانين العلاج الحر بناء على قرار الوزير المحافظ رقم 643 و646 لسنة 2022 حيث تنوعت المخالفات بعدم وجود ترخيص مكانى ولا عقد نفايات ووجود مخالفات لمعايير مكافحة العدوى والجوده بغرف العمليات .

وقامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيليه برئاسة الدكتورة هبة طه بتشكيل لجنة تضم في عضويتها الدكتورة نورهان عادل ومس نهلة كامل عضو إدارة العلاج الحر وبالتنسيق مع محمد صابر رئيس حى ثالث بتنفيذ قرارات الغلق الصادره بحق عدد من العيادات والمراكز لتخصصات مختلفه نساء وتوليد ،أسنان ،جلديه، عيون ،قلب وأوعية دموية.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء شريف بشاره محافظ الاسماعيليه، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.