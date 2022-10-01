اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أكتوبر 2022 01:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق وتشميع 8 منشآت مخالفة فى حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية

السبت، 01 أكتوبر 2022 12:13 ص
غلق وتشميع 8 منشآت مخالفة فى حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية جانب من تنفيذ قرارات الغلق والتشميع للمنشآت الطبية المخالفة بالإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحه بالإسماعيلية، بأن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية شنت حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة.

وأشار "حطب" إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات بغلق وتشميع 8 منشآت طبية "خاصة" لمخالفتهم لاشتراطات وقوانين العلاج الحر بناء على قرار الوزير المحافظ رقم 643 و646 لسنة 2022 حيث تنوعت المخالفات بعدم وجود ترخيص مكانى ولا عقد نفايات ووجود مخالفات لمعايير مكافحة العدوى والجوده بغرف العمليات .

وقامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيليه برئاسة الدكتورة هبة طه بتشكيل لجنة تضم في عضويتها الدكتورة نورهان عادل ومس نهلة كامل عضو إدارة العلاج الحر وبالتنسيق مع  محمد صابر رئيس حى ثالث بتنفيذ قرارات الغلق الصادره بحق عدد من العيادات والمراكز لتخصصات مختلفه نساء وتوليد ،أسنان ،جلديه، عيون ،قلب وأوعية دموية.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء شريف بشاره محافظ الاسماعيليه، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.


الإسماعيلية

العلاج الحر

صحة الإسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

المنشآت الطبية

الصحة العامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة