الغربية - عادل ضرة

حرص الدكتور هانى الشامي عميد كلية التجار جامعة طنطا، على استقبال الطلاب القدامي والمستجدين في أول أيام العام الدراسي الجديد.

ورحب عميد الكلية بالطلاب في أول أيام العام الدراسي، وقام بتوزيع الورود والشيكولاتة على الطلاب في ارجاء الكلية تعبيرا عن ترحيبه بهم بالكلية.

كما تم وضع بوابات بالبالونات على مدخل الكلية، وتزينت الكلية بأعلام مصر ، وتم وضع علم كبير بطول المبني، ووضع وتجهيز الحديقة الخاصة بالكلية ووضع الورود على سلالم المدرجات.

كان الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا قد أكد أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات للعام الجامعى الجديد لاستقبال الطلاب بـ 14 كلية ومعهد التمريض، موضحًا أنه تم الانتهاء من إجراء عمليات الصيانة اللازمة بالمدن الجامعية والمبانى.

كما تم تجهيز ورفع كفاءة القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بالأجهزة والوسائط التعليمية، وتوزيع المحاضرات وإعداد الجداول الدراسية، مشددًا على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة نقل عدوى فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الجامعة أن العام الجامعى الجديد سيشهد طفرات غير مسبوقة في العملية التعليمية وتطوير ملموس في أساليب التعليم والتعلم، مشيرًا إلى أن ما تم خلال العامين الماضيين من تعظيم ودعم القدرات التكنولوجية والانشائية بالجامعة سيكون له مردود واضح خلال هذا العام في الخدمات التعليمية والمؤسسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدُ أن ماتم انجازه في تحديث اللوائح الدراسية لمواكبة التغيرات العالمية في البحث العلمي والتطبيقي وتكنولوجيا المعلومات يسهم في تعظيم القدرات التنافسية للبرامج الأكاديمية والخريجين.



عميد تجارة طنطا يستقبل الطلاب بالورود والشيكولاتة في أول أيام العام الدراسي



تجارة طنطا