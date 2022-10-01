عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 617.7 مليون والوفيات تسجل أكثر من 5ر6 مليون

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ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 617 مليونا و770 ألفا و226 إصابة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم وصل إلى 6 ملايين و546 ألفا و207 وفيات.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 96.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.6 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و59 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ686 ألفا و36 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و655 وفاة.