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طلاب المدارس يستقبلون العام الدراسى الجديد بالأحضان والتقاط الصور

السبت، 01 أكتوبر 2022 07:51 ص
طلاب المدارس يستقبلون العام الدراسى الجديد بالأحضان والتقاط الصور طلاب المدارس يستقبلون العام الدراسى الجديد
كتب محمود طه حسين تصوير أسامة طلعت وحين محمد

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شهدت الساعة الأولى من بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة، توافد الطلاب على المدارس، فى أجواء مبهجة، فيما التزام بعض الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد.

 
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، بترديد النشيد الوطني وتحية العلم وتحقيق الانضباط وتطبيق الغياب الالكتروني وتسليم الطلاب للكتب المدرسية والالتزام بالزى المدرسي وأيضا تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحقيق أجواء هادئة وآمنة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتطبيق اليوم الرياضى بالتبادل بين الصفوف الدراسية لجذب الطلاب للمدارس، مشددة على ضرورة تحقيق الانضباط لما للمدرسة دور مهم فى بناء شخصية الطفل.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، يتضمن ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد: الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة، الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.
 
وأوضحت أن اختبار نهاية الفصل الدراسي: يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) ودرجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).
 
وأوضح أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.

 

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