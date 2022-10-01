اليوم السابع
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بعمامة حمراء وجلباب..

طلاب أزهريون يرسمون لوحة فنية بأرض الطابور في أول يوم دراسة بقنا.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 03:32 م
طلاب أزهريون يرسمون لوحة فنية بأرض الطابور في أول يوم دراسة بقنا.. صور طلاب أزهريون يرسمون لوحة فنية بأرض الطابور في أول يوم دراسة بقنا
قنا صابر سعيد

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رسم طلاب معهد أزهري بنجع حمادي شمال محافظة قنا مشهدا بديعا على أرض الطابور بالعمامة الحمراء والجلباب الأزهري في أول يوم دراسة بالعام الجديد.

 

وشهدت اليوم الدراسة في المعاهد الأزهرية بمحافظة قنا انتظاما باليوم الأول، حيث توافد الطلاب علي المعاهد المختلفة جنوب وشمال المحافظة، مع جو من البهجة رسمه المعلمون على وجوه الطلاب باستقبالهم بالزينة والبالونات والهدايا في عدد من المدارس.


واحتفى رواد التواصل الاجتماعي بصور طلاب المعهد الأزهري التي وصفوها باللوحة الجميلة علي أرض الطابور، وسط التزام من الطلاب بالزي الموحد الأزهري والعمامة الحمراء.

وكان قد استقبل معهد نجع دويح الابتدائي الأزهري بنقادة جنوب قنا، التلاميذ بهدايا وبالونات لرسم البهجة علي وجوههم في أول يوم دراسي للعام الجديد.

 

وشهد اليوم الأول انتظام بالدراسة مع حضور عدد كبير من أولياء الأمور رفقة أبنائهم خاصة الملتحقين بالصف الأول، مع تقديم نصائح للتلاميذ بطابور المعهد من قبل المعلمين.

 

قال الشيخ أحمد عبد السيد، شيخ معهد نجع دويح، إن المعهد استقبل الطلاب في اليوم الأول بتنزيين المعهد والمدخل، مع تجهيز الفصول وتوزيع البالونات وأدوات مدرسية للطلاب، بهدف رسم البهجة على نفوس التلاميذ بمشاركة أولياء الأمور.

 

 

أول يوم دراسة بمعهد أزهري
أول يوم دراسة بمعهد أزهري

 

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

 

طلاب معهد أزهري بقنا
طلاب معهد أزهري بقنا

 

طلاب معهد أزهري بنجع حمادي
طلاب معهد أزهري بنجع حمادي

 

طلاب معهد أزهري في أرض الطابور بقنا
طلاب معهد أزهري في أرض الطابور بقنا

 


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