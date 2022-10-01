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طقس أول يوم دراسى.. أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36

السبت، 01 أكتوبر 2022 08:00 ص
طقس أول يوم دراسى.. أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت أول أيام الدراسة، طقسا شديدا الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا على السواحل الشمالية، معتدلا رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 36  درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27.

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