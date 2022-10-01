كتبت فاطمة خليل

مع دخول المدارس يحتاج الآباء والأمهات إلى تعلم طرق زيادة المناعة لحماية الأطفال من الإصابة بالعدوى، وتحسين عمل جهازهم المناعي لحمايتهم من الأمراض، في هذا التقرير نقدم أبرز الطرق لزيادة المناعة لدى الأطفال مع دخول المدارس، بحسب موقع pragyanam.



طرق زيادة المناعة لدى الأطفال مع دخول المدارس 1. تقديم طعام صحي

يحتاج الطفل الذي يعاني من ضعف في جهاز المناعة إلى عناية ورعاية خاصة، قدمي لطفلك ما يكفي من الخضار والفواكه.

الخضروات الملونة النابضة بالحياة مثل الفلفل الرومي والبروكلي والفاصوليا الخضراء والجزر وغيرها غنية بمضادات الأكسدة كما أن الفواكه مثل الحمضيات والبرتقال غنية بفيتامين سي ، وهي تعزز جهاز المناعة تعمل هذه الخضروات والفواكه كحاجز ضد الالتهابات.

يمكن أن تكون إضافة الخضار الورقية مثل السبانخ إلى مخطط النظام الغذائي لطفلك مفيدًا له وتساعد السبانخ الغنية بالحديد في إنتاج خلايا الدم البيضاء.

لا تنس أيضًا إضافة البيض والحبوب الغنية بالأحماض الدهنية والمكسرات والفاصوليا والبذور البيض مصدر كبير للبروتين. يجب تجنب الأطعمة غير المرغوب فيها والأطعمة السكرية.

2. التمارين الرياضية

يمكن أن تفيد التمارين المنتظمة الأطفال بعدة طرق ساعة من التمارين يوميًا تحافظ على نشاط الأطفال. إنها عادة جيدة للأطفال والكبار على حد سواء.

يمكنك توقع الفوائد التالية من التمارين اليومية - عظام وعضلات قوية ووزن صحي ونظام مناعة قوي.

يمكن أن تكون التمارين الهوائية مثل ركوب الدراجات وكرة السلة وكرة القدم والتنس والسباحة والجري والمشي وما إلى ذلك ، ممتعة لكل من الآباء وأطفال المدارس.

3. احصل على نوم جيد لطفلك

للدراسات ، يتمتع الأطفال الذين ينامون من 10 إلى 14 ساعة يوميًا بصحة عقلية وجسدية جيدة الحصول على قسط كافٍ من النوم يوميًا يحسن ذاكرتهم وتركيزهم.

كما أظهرت الدراسات أن مناعة الطفل يمكن أن تتأثر بسبب قلة النوم والحرمان من النوم إذا فشل طفلك في الحصول على قسط كافٍ من النوم ، فمن المحتمل أن يمرض بشكل متكرر. لذا، لتقليل هذه المخاطر تأكدى من حصول طفلك في المدرسة على وقت نوم كافٍ كل يوم.

4. انتبه للصحة العقلية

يمكن أن يكون هناك عدة أسباب لضعف جهاز المناعة لدى الطفل.

القلق والتوتر والاكتئاب - يمكن أن تؤثر الصحة العقلية السيئة بشكل عام على نظام المناعة لدى الأطفال بشكل سلبي.

يمكن أن يجعل التوتر طفلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. للحفاظ على طفلك سعيدًا وخاليًا من التوتر ، اقضِ وقتًا طويلاً معه تحدث إلى ابنك بانفتاح ودعه يعبر عن أفكاره دون تردد. يجب على كل من الآباء والمعلمين في المدارس الانتباه إلى الصحة العقلية للطلاب وإذا كانت لديك مخاوف بشأن الصحة العاطفية للطفل ، ففكر في السعي للحصول على استشارة اخصائي نفسي.

5. احصل على الفحوصات الروتينية والتطعيم

هل تتساءل عن كيفية تعزيز الجهاز المناعي لطفلك؟ أفضل شيء تفعله هو تعليم بعض العادات الجيدة له والعناية بصحته. يعد إجراء الفحوصات الطبية الروتينية بلا شك إحدى الخطوات الرئيسية نحو أسلوب حياة صحي لإبقائه خاليًا من الأمراض وتعزيز جهاز المناعة ، تأكد من حصوله على فحوصات روتينية وتطعيمه.

6. تعليم عادات النظافة الجيدة

لا داعي للقلق بشأن مناعة طفلك عندما تعلمه بعض عادات النظافة الجيدة. بعض العادات البسيطة مثل تعقيم اليدين قبل تناول الطعام ، وغسل الفم قبل وبعد الوجبات ، واستخدام المرحاض بشكل صحيح يمكن أن يكون مفيدًا عندما يتعلق الأمر بإبعاد الجراثيم والالتهابات.

7. لا للتدخين السلبي

يمكن أن يسبب التدخين السلبي مشاكل في التنفس لدى الأطفال الذين يتنفسون بمعدل أسرع من البالغين أيضًا ، يمكن للسموم الموجودة في السجائر أن تقتل الخلايا السليمة لطفلك الصغير. إذا كنت قلقًا بشأن صحة طفلك وتبحث عن معزز لمناعة الأطفال، فقد حان الوقت للإقلاع عن عادة التدخين. بهذه الطريقة ، يمكنك الحفاظ على بيئة خالية من التدخين في المنزل.