اليوم السابع
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ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لترويج المواد المخدرة في بولاق الدكرور

السبت، 01 أكتوبر 2022 01:03 ص
ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لترويج المواد المخدرة في بولاق الدكرور كلابش، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على 3 عاطلين يكونون تشكيلا عصابيا للاتجار بالمواد المخدرة، في بولاق الدكرور، وضبط بحوزتهم كيلو ونصف من مخدر الهيروين. 
 
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط 3 عاطلين في تكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة في بولاق الدكرور. 
 
بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وضبط بحوزته كيلو ونصف من مخدر الهيروين ومبلغ مالي.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

تجارة المخدرات

مخدر الهيروين

بولاق الدكرور

امن الجيزة



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