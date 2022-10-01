اليوم السابع
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ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري ونقود مزيفة في الهرم

السبت، 01 أكتوبر 2022 01:03 ص
ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري ونقود مزيفة في الهرم كلابش، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل بحوزته سلاح ناري وعدد من الطلقات، ومبلغ مالي مزيف في الهرم، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. 
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد حيازة عاطل صادر ضده أحكام قضائية، لسلاح ناري بدون ترخيص. 
 
بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته بندقية وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى حيازة مبلغ مالي مزيف من العملة الأجنبية والمصرية.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 

حيازة اسلحة نارية

قسم الهرم

امن الجيزة

اخبار الحوادث



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