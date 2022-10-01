اليوم السابع
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شكرى يتوجه إلى كينشاسا للمشاركة فى المؤتمر التحضيرى للدول الأطراف فى اتفاقية التغير المناخى

السبت، 01 أكتوبر 2022 05:59 م
شكرى يتوجه إلى كينشاسا للمشاركة فى المؤتمر التحضيرى للدول الأطراف فى اتفاقية التغير المناخى سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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يتوجه سامح شكرى وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، يوم غد الأحد إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 الذى تستضيفه الكونغو الديمقراطية بالشراكة مع مصر بصفتها دولة الرئاسة للمؤتمر.
 
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع يأتى فى إطار الجهود التي تقوم بها مصر للإعداد للجوانب الموضوعية لمؤتمر COP27، حيث يُعد الاجتماع التحضيري بمثابة المحطة الأخيرة على المستوى الوزاري قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.
 
وكشف السفير أبو زيد، بأن الاجتماع سيركز على الموضوعات الرئيسية التي يتم تناولها خلال مؤتمر COP27، ومن أبرزها جهود خفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وتمويل المناخ، والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، موضحاً ان الوزير سامح شكرى سيشارك على هامش الاجتماع في منتدى الدول الأكثر تأثراً بتبعات تغير المناخ، وسيعقد لقاءات ثنائية مع الوزراء والمبعوثين المعنيين بالمناخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الكونغوليين لبحث ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وزير الخارجية

سامح شكرى

اجتماع كينشاسا

تغير المناخ



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